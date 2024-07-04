Международные соревнования по вейксерфингу пройдут на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup пройдут на Северном речном вокзале 5 и 6 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"По поручению Сергея Собянина мы поддерживаем интерес горожан к активному образу жизни. На наших площадках регулярно проходят спортивные мероприятия, в том числе на воде – они собирают большое количество зрителей и участников", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 70 спортсменов будут бороться в категориях "Дети", "Любители", "Мастера", "Полупрофессионалы" и "Профессионалы". В первый день им предстоит пройти квалификационные заезды, а во второй – финальные.

Для гостей соревнований подготовят мастер-классы по живописи и танцам, занятия на балансбордах и игры на дженге. Также для посетителей организуют тренировки по серфскейтингу и йоге.

В 14:00 пройдут лекция о серфинге Сергея Расшиваева и показ фильма "Прибой". В 18:00 в летнем кинотеатре состоится торжественная церемония закрытия соревнований.

Ранее Сергей Собянин объявил, что День семьи, любви и верности отпразднуют в музее-заповеднике "Царицыно" в рамках проекта "Лето в Москве". Программа начнется в 12:00 6 июля. В ее основе будет лежать мюзикл. Также в лектории состоятся встречи с деятелями культуры, художниками и спортсменами. Все желающие смогут поучаствовать в спортивных играх и сделать памятные снимки.

