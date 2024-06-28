Всесезонный спортивный павильон появится в Нескучном саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Работы по устройству всесезонного многофункционального павильона начались в Нескучном саду в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента капремонта города.

Двухэтажный павильон размером 27 на 34 и высотой 11 метров станет главной частью нового спортивного кластера, создающегося на месте бывшей конюшни в районе выхода из метро "Ленинский проспект".

На первом этаже обустроят универсальный спортзал площадью почти 500 квадратных метров, здесь можно будет играть не только в мини-футбол, но и в баскетбол и волейбол. Другой зал на 100 "квадратов" позволит горожанам заниматься на различных тренажерах. На втором этаже возведут кафе с летней террасой.



В настоящее время возводится фундамент постройки в виде плиты на сваях, что защитит сооружение от просадок и деформации, добавили в пресс-службе. Позже на монолитную плиту установят металлический каркас, на который разместят готовые сэндвич-панели, что ускорит процесс стройки. Одновременно в саду ведут устройство пешеходных дорожек, уточнили в ведомстве.

Рядом с павильоном будут зоны для летних спортивных мероприятий, включая места для настольного тенниса и городков, а также стритболла и волейбола. Кроме того, будет отремонтирована детская площадка и зона воркаута.

Ранее стало известно, что Москве стартовал новый этап возрождения ансамбля усадьбы "Нескучное". Здесь уже закончили реставрацию главных ворот и двух корпусов сбоку. Специалисты также восстановили прежний облик гауптвахты, восстановив скульптуру орла.

