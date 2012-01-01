Концерт и мастер-классы пройдут на московских набережных 29 июня

Масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" продолжается: горожан ждут свыше 40 видов мероприятий на более чем 600 площадках. Среди них – и столичные набережные, где запланировано много интересного уже в ближайшие выходные. Чем там можно заняться, расскажет Москва 24.

Для любых возрастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большой городской фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" открылся 1 июня, и его площадки уже посетили сотни тысяч человек. Гостям доступны более 40 видов активностей для любых возрастов, например:

концерты, показы кино и театральных постановок;

тематические мастер-классы;

спортивные состязания и тренировки;

выставки, лекции и экскурсии;

всевозможные игры, квесты и викторины.

На фестивале можно не только отлично провести время, но и выиграть призы. На площадках организаторы разместили информационные стойки со специальными QR-кодами: их нужно сканировать и затем оценивать мероприятия, на которых побывали. Благодаря этому можно стать участником розыгрыша баллов проекта "Активный гражданин".

Всего фестиваль охватил более 600 площадок, в том числе городские набережные и причалы, среди которых 4-й Каменский пруд на ВДНХ, набережная Южного речного вокзала и Большого городского пруда в Зеленограде, Краснопресненская, Крымская и Нагатинская, а также набережная у спорткомплекса "Лужники". Причем немало активностей здесь запланированы уже в ближайшие выходные.

Потанцевать и научиться новому

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Расслабиться после продуктивных будней поможет занятие по мягкому женскому цигуну – оно пройдет на набережной Нагатинского затона 29 июня в 10:00. Здесь научат делать самомассаж стопы с воздействием на рефлекторные точки и расскажут об эмоциональной разгрузке и упражнениях для восстановления энергии. А делиться знаниями будет специалист по телесно-ориентированной терапии и психологии, которая изучает эти практики в школе Шаолиньского кунг-фу и цигун. Все детали доступны на странице мероприятия.

Погрузиться в мир детства гости фестиваля смогут на мастер-классе "Мультфильмы в руках". Здесь участники научатся создавать любимых героев из фетра. Общий сбор – 29 июня в 12:00 на набережной Южного речного вокзала. Чтобы поучаствовать в мероприятии, регистрация не понадобится, а все подробности есть здесь.

В зоне амфитеатра парка "Печатники" (набережная Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова) состоится другой мастер-класс – "Шахматы и шашки". Здесь научат не только правилам этих игр, но и прокачают логику, планирование и принятие решений. Занятие начнется 29 июня в 18:00, регистрироваться для участия не нужно – достаточно просто прийти. Все детали указаны на странице мероприятия.

Мастер-класс "Течение Москвы-реки" состоится на сцене № 1 возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ. Здесь можно отвлечься от городской суеты и просто порисовать. Все начнется в 14:00, регистрация здесь тоже не понадобится, а вся информации есть на странице события.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если хочется легкой музыки, то стоит посетить "Шум волны" в "Лужниках" 29 июня. Здесь для слушателей выступят инструментальные коллективы с расслабляющими мелодиями. Чтобы прийти и насладиться, тоже не нужно нигде регистрироваться. Концерт начнется в 14:00.

Будет в "Лужниках" не только музыка: на 29 июня в 16:00 здесь запланирован флешмоб "Курортные танцы". У всех желающих есть возможность освоить несколько простых движений. И снова в регистрации нет необходимости, а узнать подробности события можно здесь.

Тренировки проекта "Спортивные выходные" – еще одна часть масштабного фестиваля. Причем с 2 июля занятия начнут проводить на пяти новых площадках прямо у воды: парке "Печатники", причалах Нагатинского затона, а также набережных Марка Шагала, Братеевской и Краснопресненской. Попрактиковаться с опытными тренерами можно будет в йоге и танцах, занятия будут начинаться в 19:00.

Более того, танцевальные тренировки в рамках проекта проводятся даже на теплоходе, который отплывает от причала "Лужники-Северный" в 18:00. Все подробности о занятиях и правилах участия в них есть на официальном сайте. Регистрация на йогу и танцы у воды появится вместе с расписанием на июль.

Также 4 июля в "Лужниках" состоится музыкальная разминка. В ней смогут принять участие все желающие, и регистрация для этого не нужна. Начнется она в 14:00, а более подробная информация указана на странице мероприятия.