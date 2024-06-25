На столичных набережных пройдут мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!" пройдут на набережных Нагатинского затона, Южного речного вокзала, ВДНХ, а также в "Лужниках" и парке "Печатники". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комитет по туризму.

В субботу, 29 июня, состоится занятие по мягкому женскому цигуну на набережной Нагатинского затона. Специалист телесно-ориентированной терапии покажет, как делать самомассаж стопы с воздействием на рефлекторные точки. Девушкам расскажут об упражнениях для восстановления энергии и эмоциональной разгрузки.

На набережной Южного речного вокзала пройдет мастер-класс "Мультфильмы в руках". Дети сделают сувениры в виде популярных анимационных героев под руководством педагога. Также в зоне амфитеатра парка "Печатники" можно будет научиться играть в шахматы или шашки.

Кроме того, в "Лужниках" с концертом "Шум волны" выступят инструментальные коллективы. Также у Четвертого Каменского пруда на ВДНХ состоится творческий мастер-класс "Течение Москвы-реки". На занятии всем желающим предложат изобразить реку или виды города на бумаге или холсте. Наставник поможет подобрать ракурс и выбрать краски.

Ранее москвичи выбрали наиболее интересные мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в соответствующем опросе "Активного гражданина". Так, большинство респондентов предпочитают посещать концерты, кинопоказы, стендап-выступления и театральные постановки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).