"Лето в Москве. Все на улицу!" открывает новые возможности для досуга

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

У жителей столицы появилось больше возможностей для досуга благодаря фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом рассказал глава проекта "Дебаттл" офиса "Молодежь Москвы" Егор Веялко.

"Сами москвичи проводят это мероприятие для москвичей, то есть абсолютно любой желающий может на сайте go.mos.ru бесплатно забронировать пространство и провести любой формат – тренировка, квест, викторина", – объяснил он.

На этой же платформе проходит регистрация на мероприятия, уточнил Веялко. По его словам, различные виды активности доступны на более чем 600 площадках.

Так, "Молодежь Москвы" планирует провести День спорта, в программу которого войдут базовые тренировки. Мероприятие будет способствовать не только физическому развитию молодого поколения, но и приобретению организаторских навыков, резюмировал Веялко.

Ранее сообщалось, что на столичных набережных москвичи могут выучить несколько видов танцев в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Для всех желающих проведут занятия по бразильской самбе, бачате, джаз-фанку, кизомбе. Также 4 июля в "Лужниках" состоится музыкальная разминка.

