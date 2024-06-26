На набережных столицы можно посетить уроки танцев в рамках летнего фестиваля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На набережных Москвы можно разучить несколько видов танцев в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комитет по туризму.

Москвичи могут освоить бразильскую самбу. В XIX веке она была модной в Новом Свете, а сегодня обрела мировую популярность. Самба входит в обязательную программу спортивных бальных танцев.

В рамках фестиваля жителей столицы также обучают бачате, главная особенность которой заключается в передаче ярких чувств. Джаз-фанк преподают в Москве в рамках проекта "Спортивные выходные". Первая тренировка состоится 30 июня в "Лужниках".

Изучить основы кизомбы можно на набережной парка искусств "Музеон". Танец отличается медленным ритмом. На Крымской набережной для пар проводят уроки по сальсе, бачате и кизомбе.

Между тем 29 июня в "Лужниках" организуют курортную танцевальную площадку. Прийти потанцевать можно всей семьей. 4 июля там же пройдет музыкальная разминка.

В рамках фестиваля на набережных Нагатинского затона, Южного речного вокзала, ВДНХ, а также в "Лужниках" и парке "Печатники" организуют ряд мероприятий. В частности, 29 июня, состоится занятие по мягкому женскому цигуну на набережной Нагатинского затона.

