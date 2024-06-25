Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" позволяет бизнесу расширять аудиторию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

У столичного бизнеса есть возможность расширить аудиторию в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Подробнее об этом рассказала глава комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения "Опоры России" Елена Краснова.

"Сама видела реализацию данного проекта на Чистопрудном бульваре, активность была достаточно высокая – как у участников ярмарки, так и у посетителей. Для предпринимателей <...> фестиваль – это отличная возможность представить свой бренд, а также продавать продукцию на ярмарках и получать прибыль", – объяснила она.

Москвичи и гости города, в свою очередь, могут ознакомиться с большим ассортиментом, который предлагает столичный бизнес.

Ранее москвичи выбрали наиболее интересные мероприятия фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в соответствующем опросе "Активного гражданина".

Так, большинство респондентов предпочитают посещать концерты, кинопоказы, стендап-выступления и театральные постановки. При этом на втором месте оказались лекции и экскурсии (15,5%), на третьем – тематические мастер-классы (14,6%).

