На Тверском бульваре с 26 по 30 июня пройдет фестиваль "Папа и сын"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Папа и сын" в рамках проекта "Лето в Москве" пройдет с 26 по 30 июня на Тверском бульваре в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент торговли и услуг.

Для гостей подготовлены зона с гонками на радиоуправляемых машинках и мастерская по созданию транспорта из мультфильмов. Также на фестивале горожане смогут купить авторские аксессуары из старых часов, механизмов и шестеренок, игрушки из липы и чемоданчик с героями сказок.

В будние дни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 21:00 желающие в возрасте от пяти лет могут принять участие в мастер-классах. Так, в мастерской кастом-дизайна научат делать из заготовок авторские игрушки с уникальной росписью и декором. А 26 июня в 15:00 гостям раздадут деревянные модели авто, которые они превратят в грузовичок Самоделкина. В 17:00 на мастер-классе можно будет создать самолет заоблачного мечтателя.

27 и 28 июня в 15:00 юные москвичи и гости столицы распишут водный пистолет в стиле океанской рыбы-попугая, а в 17:00 изготовят из генератора мыльных пузырей рыбку-мандаринку. 29 июня в 13:00 пройдет мастер-класс по превращению деревянной заготовки в корабль капитана Врунгеля. 30 июня в 15:00 посетители из деревянного внедорожника сделают машину Винтика и Шпунтика. Также на фестивале будет работать мастерская по нанесению изображений на футболки, свитшоты и худи.

Несмотря на название фестиваля "Папа и сын", для девочек также подготовлена творческая мастерская, посвященная мечтам и красоте лета. С 26 по 28 июня в 15:00 и 17:00 гостей научат визуализировать шаги к мечте и делать панно-мотиватор, которое можно повесить в квартире для вдохновения и улучшения настроения. Кроме того, девочкам предложат смастерить изящные серьги.

В эти же дни в 16:00 и 18:00 для модниц и творческих личностей пройдут занятия, в ходе которых они совместно с педагогами создадут красочный коллаж из вырезанных картинок, ярких фигур и фактурных аппликаций. Также все желающие смогут сделать летний браслет. 29–30 июня в 12:00, 15:00 и 18:00 гости смастерят альбом для песен "Колыбельная для мамы" и летнее ожерелье из бусин.

В летнем шале на Тверском бульваре все желающие могут купить игрушки, головоломки, арт-объекты, изделия народных промыслов, сладости и другие товары из Москвы, Ярославля, Московской и Брянской областей. Для коллекционеров миниатюр подготовили коллекционные машинки и оловянных солдатиков, расписанных вручную. Также на прилавках торговых шале горожане могут купить кубиксы, конструкторы, настольные игры, раскраску и игру "Некнижка".

Кроме этого, на фестивальной площадке посетители могут приобщиться к культуре фингербординга, выучить приемы пальцевого скейтбординга и приобрести необходимые аксессуары. Также там можно будет купить шоколад ручной работы, орехи в карамели, мороженое, японский десерт моти, сорбеты и другие лакомства.

Ранее сообщалось, что на столичных набережных москвичи могут выучить несколько видов танцев в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Для всех желающих проведут занятия по бразильской самбе, бачате, джаз-фанку, кизомбе. Также 4 июля в "Лужниках" состоится музыкальная разминка.