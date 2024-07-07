Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Свыше 35 тысяч жителей и гостей столицы поучаствовали в ночном велофестивале. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для участников заезда в стартовом городке работали разнообразные интерактивные площадки партнеров фестиваля, мастерские для подготовки велосипедов и фотозоны. После финиша всем раздали фирменные значки. Также в рамках мероприятия провели концерт, световое шоу и награждение победителей.

При этом самым рекордным по числу участников стал первый весенний велофестиваль. Тогда по Садовому кольцу проехали свыше 65 тысяч человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы проводим велофестивали, чтобы показать, как много в столице велосипедистов. Они полноправные участники дорожного движения наравне с автомобилистами, пассажирами городского транспорта и пешеходами", – отметил Ликсутов.

Ночной велофестиваль прошел в Москве 6 июля. Он проходил в стиле "Неонового праздника". В связи с этим временно ограничивали движение транспорта на центральных улицах и набережных. Сейчас все улицы открыты для проезда.

