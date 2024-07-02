Провоз велосипедов будет бесплатным в поездах МТППК 6 и 7 июля

Фото: телеграм-канал "Московско-Тверская ППК"

В субботу, 6 июля, с 18:00 до 23:59 и в воскресенье, 7 июля, с 00:01 до 12:00 для удобства участников ночного велофестиваль во всех поездах МТППК разрешат бесплатный провоз велосипедов, сообщается в телеграм-канале компании.

Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом достаточно будет обычного билета. МТППК поддерживает развитие велосипедной культуры и продвижение активного образа жизни, уточнили в компании.

В остальные дни пассажиры могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00. Для прохода через турникет гражданам также достаточно обычного билета.

Ночной велофестиваль в стиле "Неонового праздника" пройдет 6 июля. Заезд стартует в 21:00 на Суворовской площади, а закончится на Лужнецкой набережной.

