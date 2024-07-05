Движение временно ограничат в центре Москвы 6 июля из-за ночного велофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В связи с проведением Московского ночного велофестиваля 6 июля временно ограничат движение транспорта на центральных улицах и набережных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 20:00 для автомобилистов закроют Суворовскую площадь. С 21:00 до 23:00 перекроют участок Селезневской улицы, от переулка Достоевского до Суворовской площади. С 21:30 до 23:59 не проехать будет по участку улицы Лужники, от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 35, на улице Лужники.

С 21:30 для автомобилистов будут закрыты Самотечная, Садовая-Самотечная и Тверская улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные, а также Соймоновский проезд и Большой Путинковский переулок.

Открывать улицы для движения транспорта будут по мере прохождения велоколонны. Помимо этого, с 00:01 6 июля до окончания мероприятия на участках перекрытий нельзя будет парковаться.

Также 6 июля с 08:00 до 18:30 и 7 июля с 00:01 до 07:00 закроют одну полосу на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной, от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста, и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом.

Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что 6 июля из-за велогонки "Столица" изменится схема движения транспорта на западе города. С 06:00 до 12:00 введут ограничения на участках улиц Косыгина и Мосфильмовской, а также улицы Потылиха. Кроме того, нельзя будет проехать по Университетской площади, Воробьевскому шоссе, Мичуринскому проспекту, частично 1-му Сетуньскому проезду и участку дублера проспекта Вернадского.

