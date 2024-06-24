Временные велополосы появятся в 26 районах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит временные велополосы и велодорожки в 26 районах столицы, рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Велосипеды и самокаты – популярный транспорт в столице, поэтому мы будем запускать больше выделенной инфраструктуры для безопасных поездок москвичей. Общая протяженность велополос в этом году достигнет 590 километров", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Нововведения коснутся почти 30 улиц и позволят горожанам экономить время в дороге, например, в Гольянове велополоса соединит квартал между МКАД и Лосиным Островом с "Щелковской". Поездка на велосипеде на этом пути займет 15 минут.

Кроме того, в Шипиловском проезде специалисты создадут велополосу длиной шесть километров, которая свяжет станции МЦД-2 Москворечье и Царицыно со станцией "Орехово" и торговым центром.

Создавая велополосы, сотрудники ЦОДД анализируют решения прошлого года для большей безопасности. Поэтому каждый год появляются навигационные указатели и светофоры.



Помимо этого, москвичам напомнили о развивающейся велоинфраструктуре. Так, в прошлом году в городе появилось около 512 километров велополос и велодорожек, что на две трети больше, чем в 2020 году. В основном их создают в центре, где больше точек притяжения и более высокая плотность перемещений, и в других округах.

При этом на второстепенных и внутрирайонных улицах появляются велозоны и "медленные" улицы совмещенного движения с ограничением скорости до 30 километров в час.

Также в этом году ЦОДД продолжит работу над веломаршрутом "Зеленое кольцо". И установит новые знаки, разметки, навигационные указатели, а также велостелы.

Ранее столичный прокат снизил стоимость тарифа "Сезон" для станционных велосипедов, теперь его цена составляет 1 500 рублей вместо 2 075 рублей. Для аренды москвичам предоставили свыше пяти тысяч велосипедов. Тариф включил бесплатные первые 60 минут, а поминутная стоимость начнет рассчитываться сразу после.