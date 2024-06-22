Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обновленный скейт-парк в Парке Горького вновь открыт для катания. Его дизайн разрабатывали с учетом модных тенденций уличной культуры, передает пресс-служба столичной зоны отдыха.

Для гостей создали современную и удобную инфраструктуру, которую оснастили яркими рампами и комфортной зоной ожидания с видом на скейт-парк, а также крытой зоной отдыха с кондиционером.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в течение всего лета на площадке будут проходить бесплатные мастер-классы и тренировки для всех, кто хочет научиться кататься на скейтборде и самокате или улучшить свои навыки.

Уточняется, что реконструкционные работы проводились при участии граффитиста Антонии Лев, маркетингового директора бренда обуви и одежды для скейтбординга Константина Белозерова и креативного директора Федерации скейтбординга России Леонида Лукина.

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