Аренда электровелосипедов стала доступна в "Яндекс Go"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Аренда электровелосипедов 2.0 стала доступна в приложении "Яндекс Go". Благодаря этому городской прокат стал еще удобнее, сообщает столичный Дептранс.

Для аренды необходимо скачать или обновить приложение, нажать на кнопку "Самокаты", найти ближайший электровелосипед 2.0 на карте, отсканировать QR-код на руле и выбрать тариф.

"Москвичи все чаще выбирают арендные велосипеды, чтобы добраться до метро, автобусной остановки, дома или работы. Городской прокат теперь еще удобнее – 6 тысяч электровелосипедов "Велобайк" стали доступны в "Яндекс Go", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее столичный прокат снизил стоимость тарифа "Сезон" для станционных велосипедов, теперь его цена составляет 1 500 рублей вместо 2 075 рублей. Для аренды москвичам предоставили свыше пяти тысяч велосипедов. Тариф включил бесплатные первые 60 минут, а поминутная стоимость начнет рассчитываться сразу после.

До этого сообщалось, что в Москве увеличилось число велосипедов городского проката "Велобайк". Жителям столицы доступно более семи тысяч электровелосипедов. Они также могут воспользоваться обыкновенными механическими велосипедами, число которых в прокате превышает четыре тысячи.

