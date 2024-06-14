Стоимость абонемента на сезон велопроката снижена в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский прокат снизил стоимость тарифа "Сезон" для станционных велосипедов, теперь его цена составляет 1 500 рублей вместо 2 075 рублей. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Для аренды москвичам предоставили свыше пяти тысяч велосипедов. Тариф включил бесплатные первые 60 минут, а поминутная стоимость начнет рассчитываться сразу после.

В Дептрансе уточнили, что цена минуты плавающая и будет варьироваться от 1 до 5 рублей, при этом количество поездок не ограничено. Помимо этого, тариф распространится на станционные механические и электрические велосипеды.

Также в департаменте напомнили, что владельцы безлимитных "Единых" билетов или карты москвича обучающегося могут совершать поездки бесплатно. Подробнее узнать об этом можно в веб-приложении "Велобайк".

Ранее москвичей пригласили присоединиться к ночному велофестивалю, который пройдет 6 июля. Он будет в стиле "Неонового праздника". Для того чтобы принять участие, необходимо получить индивидуальный номер участника, распечатать его и повесить на велосипед или прикрепить на одежду.