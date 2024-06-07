Треть поездок столичного проката совершается на электровелосипедах 2.0 улучшенной модели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Треть всех поездок пользователи городского проката совершают на электровелосипедах 2.0 улучшенной модели. В среднем это свыше пяти тысяч поездок в сутки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Всего в столице порядка 11 тысяч велосипедов, из них 3 тысячи – улучшенные электромодели 2.0. Владельцы безлимитных "Единых" билетов или карты москвича обучающегося могут ездить бесплатно.

По словам Ликсутова, в текущем велосезоне горожанам доступна улучшенная модель электровелосипеда, в которой учли все пожелания пользователей. Поездки стали комфортнее и безопаснее, заключил заммэра.

Ранее Ликсутов заявил, что с начала сезона москвичи использовали бесплатные велопоездки около 70 тысяч раз. Максимальная продолжительность одной такой поездки составляет 30 минут, но ограничений по их количеству в день нет.