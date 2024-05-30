Число велосипедов городского проката Москвы выросло до 11 тыс

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В Москве увеличилось число велосипедов городского проката "Велобайк". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает портал mos.ru.

Он уточнил, что на данный момент жителям столицы доступно более семи тысяч электровелосипедов. Они также могут воспользоваться обыкновенными механическими велосипедами, число которых в прокате превышает четыре тысячи.

"Для удобства пользователей действуют выгодные предложения, например бесплатные поездки по карте "Тройка" и карте москвича обучающегося, а также работает подписка "МультиТранспорт". По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать инфраструктуру и доступность велопроката", – подчеркнул Ликсутов.

Кроме того, московский прокат пополнили три тысячи электровелосипедов 2.0. Данная модель является улучшенной версией, которая обеспечит жителям столицы более надежные и безопасные поездки, подчеркнул заместитель главы города.

Также Ликсутов анонсировал открытие доступа к новым велосипедам в Зеленограде в ближайшее время.

Ранее в московском Дептрансе рассказали, что в прошлом году аренда городского велосипеда была одной из самых популярных функций приложения "Московский транспорт" в летний период.

В ведомстве обратили внимание, что во время поездки на арендованных велосипедах стоит использовать защитную экипировку. Также жителям столицы, которые пользуются услугами проката, напомнили о необходимости спешиваться на пешеходных переходах и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.