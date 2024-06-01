Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московскому сервису "Велобайк" исполнилось 11 лет. Заммэра Максим Ликсутов отметил, что при запуске было всего 550 велосипедов, а сейчас их насчитывается больше 11 тысяч.

По его словам, в настоящее время сервисом пользуются около 1,8 миллиона человек.

"Все чаще москвичи выбирают этот транспорт, чтобы добраться до метро, автобусной остановки, дома или работы. Городской велопрокат постоянно улучшает сервис, увеличивает парк велосипедов и предоставляет льготы, чтобы поездки становились еще удобнее и надежнее", – добавил он.

Ликсутов отметил, что "Велобайк" использует бесстанционные электровелосипеды 2.0. Кроме того, сервис полностью перешел на отечественное ПО. Для клиентов предусмотрели возможность межсезонного хранения велосипедов.

Также "Велобайк" интегрировали в сервисы "МультиТранспорт", "Миллион призов" и билетную систему Москвы. Заммэра рассказал, что в России планируют запустить производство своего велосипеда.

В прошлом году аренда городского велосипеда стала одной из самых популярных функций приложения "Московский транспорт" в летний период.

В ведомстве обратили внимание, что во время поездки стоит использовать защитную экипировку. Также жителям столицы, которые пользуются услугами проката, напомнили о необходимости спешиваться на пешеходных переходах и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.

