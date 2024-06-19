Депутат Даванков предложил создать в городах РФ электросамокатную полицию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зампредседателя Госдумы от фракции "Новые люди" Вячеслав Даванков направил в МВД запрос с предложением создать в крупных городах России электросамокатную полицию. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

"Основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей СИМ", – пояснил политик.

В обращении Даванков отметил, что подразделение могло бы оперативно реагировать на нарушение ПДД водителями СИМ, включая игнорирование разметки, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и другие. Сейчас, по словам депутата, в стране существует проблема недостаточного контроля за водителями электросамокатов.

Вместе с этим Даванков добавил, что, согласно социологическим опросам, 73% москвичей негативно относятся к электросамокатам, 49% хотели бы полностью запретить их, а 66 и 55% считают езду на них небезопасной для пешеходов и автомобилистов.

Ранее российские операторы кикшеринга Whoosh, "МТС Юрент" и "Яндекс" подняли штрафы для нарушителей. Размеры штрафов теперь составляют от 500 до 150 тысяч рублей, в то время как раньше максимальный штраф был 100 тысяч рублей. В частности, минимальные штрафы предусмотрены за некорректную парковку.

