Схема движения временно изменится на западе Москвы 6 июля из-за велогонки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Схема движения транспорта временно изменится на западе Москвы с 6 июля из-за проведения велогонки "Столица". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 06:00 до 12:00 6 июля нельзя будет проехать на участках улиц Косыгина и Мосфильмовской (при движении в сторону Воробьевского шоссе), а также улицы Потылиха (при движении в сторону Бережковской набережной). Также будут недоступны Университетская площадь, Воробьевское шоссе, Мичуринский проспект, 1-й Сетуньский проезд (при движении в сторону Воробьевского шоссе) и участок дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра).

Помимо этого, для движения будут недоступны две крайние правые полосы на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта).

Кроме того, по одной крайней левой полосе закроют на Университетской площади (при движении в сторону Университетского проспекта) с 00:01 5 июля до 08:00 7 июля.

На всех участках временного ограничения движения с 00:01 5 июля до окончания мероприятия будет запрещена парковка.

Массовая любительская велогонка Cyclingrace "Столица" пройдет на Воробьевых горах в столице 6 июля. Тысячи велосипедистов проедут от одного до восьми кругов по перекрытым от автомобилей улицам города.

Поучаствовать в велогонке может любой желающий. Всех участников разделят на категории по возрасту, полу и навыкам. Победители будут определяться как в абсолютном зачете, так и внутри своей категории.

Мероприятие состоится в двух форматах: велогонка для опытных горожан и велозаезд для начинающих. Все участники получат памятные медали, а время проезда будет фиксироваться при помощи электронных чипов.