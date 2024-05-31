Дептранс рассказал о количестве прокатных велосипедов в Москве в 2024 году

Количество прокатных велосипедов увеличилось в Москве к лету 2024 году. Об изменениях сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве отметили, что теперь жителям и гостям города доступны в прокат 11 тысяч велосипедов.

Новые модели оборудовали более комфортными сиденьями, улучшили тормозную систему и дисплей, увеличили емкость батареи и сделали фиксацию вещей в корзине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.