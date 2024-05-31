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31 мая, 09:45

Транспорт

Дептранс рассказал о количестве прокатных велосипедов в Москве в 2024 году

Дептранс рассказал о количестве прокатных велосипедов в Москве в 2024 году

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Количество прокатных велосипедов увеличилось в Москве к лету 2024 году. Об изменениях сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве отметили, что теперь жителям и гостям города доступны в прокат 11 тысяч велосипедов.

Новые модели оборудовали более комфортными сиденьями, улучшили тормозную систему и дисплей, увеличили емкость батареи и сделали фиксацию вещей в корзине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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