Соревнования по SUP-поло пройдут в Москве в рамках фестиваля "Рыбная неделя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдут соревнования по SUP-поло. Мероприятия состоятся на Гольяновском пруду 1 и 2 июня, рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

В первый день будут проводиться отборочные соревнования. Уже 2 июня состоятся полуфинал и финал. Каждая игра будет разделена на два тайма, которые будут длиться по 10 минут.

В перерывах между играми гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах от опытных спортсменов. Им расскажут, как встать на доску с веслом.

Кроме того, 1 июня в 14:00 москвичи и гости столицы смогут прийти на урок ведения мяча при игре в SUP-поло. В тот же день в 17:00 гостям фестиваля расскажут об основах гребли. На следующий день с 16:00 для посетителей организуют игровые мастер-классы.

Также в эти же дни в Москве будет продолжаться чемпионат по рыбной ловле для любителей. Помимо этого, в городе состоится финал кубка "Московских сезонов" для рыбаков-профессионалов.

"Любители соберутся на берегу живописного Большого Графского пруда в парке "Радуга" рядом с усадьбой "Кусково". А еще их ждут Большой Чертановский пруд и набережная парка "Музеон". Соревнования стартуют в 14:00. Битва за Кубок профессионалов пройдет 1 июня на набережной Москвы-реки в парке "Капотня", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площадки фестиваля "Рыбная неделя" были оформлены в морской тематике. Так, пространство на переходе от площади Революции к Манежной площади стало местом отдыха под открытым небом. На Школьной улице открыли музей российского флота и установили макет корабля. На ВДНХ в рамках фестиваля создали семь макетов знаковых маяков.