На площадках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве проходят сотни мероприятий

Фото: Московские сезоны

Программа фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" включает не только работу торговых точек, водные активности и мастер-классы на морские темы, но и разнообразные выступления артистов и творческих коллективов, рассказали в пресс-службе проекта "Московские сезоны".

С 24 мая по 2 июня на площадках фестиваля гости смогут увидеть театральные постановки и музыкальные номера. На фестивале прозвучит джаз, а также современная музыка и классический рок.

Кроме того, в рамках фестиваля театральные коллективы покажут спектакли, созданные по мотивам детских сказок о пиратах, моряках, русалочке и прочих обитателях морей. На площадке, расположенной на Школьной улице, сцену для представления возвели на макете настоящего корабля. С нее же 30 мая, 1 и 2 июня прозвучат джазовые композиции в исполнении "Jazz Band Артура Лорана" и Alfa-Jazz, а также каверы от группы Jazz Room.

На Тверской площади гости фестиваля тоже смогут послушать музыку. Для них будут звучать соул, блюз, народные песни и даже опера.

Кроме того, на сцене фестиваля 31 мая клоунессы театра "ДаМы" выступят со спектаклем "Пираты и принцесса". На площадке в Куркине 31 мая представление для детей покажут артисты театра "Панама". Также 1 июня шоу-оркестр "Старый Добрый Диксиленд" покажет публике представление в стиле театрализованного джаза Леонида Утесова.

В рамках "Рыбной недели" 2 июня пройдет концерт вокального арт-проекта Opera Drive. В тот же день для гостей фестиваля выступит группа SHOO, в творчестве которой смешиваются поп-соул, r’n’b и этно-музыка. Также 2 июня на сцене фестиваля будет представлено новое прочтение "Золотой рыбки" от Театра "Белый шар".

Музыкальные коллективы будут выступать 2 июня на Манежной. Там можно будет послушать ансамбль барабанщиц "Олимп", детскую джазовую студию "Джем" и группу "Сергей Блюз Пахомов и друзья".

В общей сложности во время фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" состоятся сотни сценических выступлений для взрослых и детей. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте "Московских сезонов".

Ранее сообщалось, что в рамках "Рыбной недели" планируется провести почти 600 творческих и кулинарных мастер-классов, объединенных морской тематикой. Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в них смогут принять участие и взрослые, и дети. На десяти фестивальных площадках посетителям предложат попробовать себя в роли художников-маринистов, еще на восьми – расскажут, почему столицу называют портом пяти морей.