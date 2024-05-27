Гости фестиваля "Рыбная неделя" приобрели более 22 тонн рыбы и морепродуктов

Фото: Московские сезоны

Более 22 тонн рыбы и морепродуктов приобрели посетители фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" за первые три дня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Организаторы фестиваля открыли 31 торговую площадку почти во всех округах столицы. Так, на Тверской площади москвичи и гости города могут приобрести мурманского ерша, сахалинскую корюшку и морского омуля, а на Манежной площади им предложены крымские устрицы и барабулька.

В течение трех дней, прошедших с начала фестиваля, его площадки посетили более 550 тысяч человек. Они успели купить 5,2 тонны замороженной и тонну охлажденной рыбы, а также 4,8 тысячи штук рыбных товаров и консервов.

Самыми популярными среди москвичей стали крупные рынки фестиваля, расположенные на Школьной улице и у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ. На первом из них за три дня было продано около шести тонн рыбы и морепродуктов. На ВДНХ за то же время посетители успели купить почти 3,5 тонны товаров.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Рыбная неделя" гости смогут принять участие в мастер-классах по живописи и кулинарии. Также для них проведут шоу, на котором разделают тунца. В творческую программу фестиваля включены живые выступления кавер-групп, джаз-бэндов и музыкальных коллективов, а также спектакли уличного театра.

