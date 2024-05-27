Гости фестиваля "Рыбная неделя" могут увидеть шоу по разделыванию тунца

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В столице продолжается фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя", в рамках которого гости смогут принять участие в мастер-классах по живописи и кулинарии, а также увидеть выступления артистов и шоу, на котором разделывают тунца. Об этом сообщает департамент торговли и услуг Москвы, передает портал mos.ru.

Главные площадки расположили на Школьной улице и Новоухтомском шоссе. На первой площадке участники фестиваля смогут продегустировать широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из разных уголков страны. Например, из Черноморского региона привезли камбалу, калкан и барабульку, из Дальневосточного – императорских устриц и консервированных камчатских крабов, а из Балтийского региона – кильку. Помимо этого, горожан будут ждать балык омуля, вяленая пелядь и морской еж.

Уточняется, что список деликатесов расширит особое рыбное меню, блюда из которого можно будет заказать на открытой кухне. Так, повара предложат на выбор такие позиции, как кольца кальмара в панировке, шашлыки из гребешка или форели, горячие булки с осьминогом или крабом, стейки из трески, тунца и лосося, а также многое другое.

Творческая программа включила в себя живые выступления кавер-групп, джаз-бэндов и музыкальных коллективов, исполняющих произведения различных жанров – от классики до рока. Кроме того, гости смогут увидеть спектакли уличного театра.

В свою очередь, на Рыбном рынке на Новоухтомском шоссе, помимо проведения традиционных кулинарных мастер-классов, москвичи увидят шоу, на котором разделают тунца "в прямом эфире". Кулинарный перформанс пройдет в день закрытия фестиваля, 2 июня, в 14:00.

Ранее в рамках "Рыбной недели" в Москве прошел костюмированный SUP-заплыв, в котором поучаствовали свыше 600 персонажей. Участники прошли вдоль Якиманской набережной, мимо Третьяковского и Патриаршего мостов до памятника Петру I. Им необходимо было придумать такой наряд, который сочетался бы со спасательным жилетом.