Около 10 тыс порций мороженого раздадут в ЦДМ в День защиты детей

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Праздничная программа пройдет в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве 1 июня. В этот день там раздадут около 10 тысяч порций мороженого, приготовленного по историческому рецепту, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Центральный детский магазин на Лубянке приглашает на праздничную программу в честь Дня защиты детей. 1 июня с 10:00 гостей в возрасте до 14 лет будут угощать ванильным мороженым в вафельных стаканчиках", – говорится в сообщении.

Посетителям предложат посмотреть новые интерактивные витрины, которые создавали по мотивам произведений "Мойдодыр", "Доктор Айболит", "Три поросенка", "Красная Шапочка". Ежедневно каждые полчаса с 10:00 до 22:00 их герои будут оживать, а отсканировав специальный QR-код, можно будет услышать отрывок сказки.

"Все выходные, 1 и 2 июня, возле входа в магазин с улицы Рождественки для детей будет проходить шоу мыльных пузырей. Представления будут начинаться каждые 20 минут с 12:00 до 20:00", – отмечается в сообщении.

Также посетители смогут подняться на смотровую площадку магазина. На 7 этаже находится Музей детства с обновленной экспозицией, интерактивными зонами и аудиогидом.

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