На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал ароматный фестиваль "Будущее в цветах".

На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал ароматный фестиваль "Будущее в цветах". Все 89 регионов страны представили свои цветочные площадки. Чтобы их обустроить, использовали более 100 миллионов цветов и разнообразных растений. Например, на стенде столицы главные достопримечательности города окружены ромашками, колокольчиками и лютиками, а Калининград показал растения, которые можно найти в уникальной природной зоне – в национальном парке Куршская коса.

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