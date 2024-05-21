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21 мая, 21:30

Новости

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал ароматный фестиваль "Будущее в цветах".

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал ароматный фестиваль "Будущее в цветах".

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На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ стартовал ароматный фестиваль "Будущее в цветах". Все 89 регионов страны представили свои цветочные площадки. Чтобы их обустроить, использовали более 100 миллионов цветов и разнообразных растений. Например, на стенде столицы главные достопримечательности города окружены ромашками, колокольчиками и лютиками, а Калининград показал растения, которые можно найти в уникальной природной зоне – в национальном парке Куршская коса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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