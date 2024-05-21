Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 13:45

Культура

"Сити": выставка "Система энтропии" художника Petrо в столичном фонде Ruarts

"Сити": выставка "Система энтропии" художника Petrо в столичном фонде Ruarts

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В Москве в фонде Ruarts проходит выставка "Система энтропии" художника уличной волны Petrо. Новый проект – попытка зафиксировать и процесс создания работ, и закон энтропии, свойственный всем явлениям жизни. Художник избегает любой завершенности, старается подчеркнуть коллажность и фрагментарность в своих работах.

Между тем в VS Gallery на Малой Ордынке организовали экспозицию "Под куполом". Там находятся диджитал-работы от десяти художников. Их создали к 1000-летнему юбилею Суздаля. Вдохновением послужили памятники древнего города.

Подробности – в программе "Сити".

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культуравыставкивидеоЕвгения МирошкинаЕлена Шарова
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