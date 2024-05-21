"Сити": выставка "Система энтропии" художника Petrо в столичном фонде Ruarts

В Москве в фонде Ruarts проходит выставка "Система энтропии" художника уличной волны Petrо. Новый проект – попытка зафиксировать и процесс создания работ, и закон энтропии, свойственный всем явлениям жизни. Художник избегает любой завершенности, старается подчеркнуть коллажность и фрагментарность в своих работах.

Между тем в VS Gallery на Малой Ордынке организовали экспозицию "Под куполом". Там находятся диджитал-работы от десяти художников. Их создали к 1000-летнему юбилею Суздаля. Вдохновением послужили памятники древнего города.

Подробности – в программе "Сити".