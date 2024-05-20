"Звезды советского экрана": Владимир Дружников

В июне 1982 года народному артисту РСФСР Владимиру Дружникову исполнилось 60 лет. Редакция журнала "Советский экран" решила отметить юбилей киноактера и взять у него большое интервью, где Дружников с особой теплотой рассказал о своих ранних ролях.

Как семейные дела народного артиста СССР Ивана Москвина изменили судьбу молодого актера Владимира Дружникова? Почему перед Дружниковым остро стоял вопрос о заработках? Кто виноват в том, что он не женился на своей партнерше по фильму "Сказание о земле сибирской" Вере Васильевой? И какая роль перечеркнула все его перспективы в кино? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

