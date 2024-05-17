Финансовый марафон пройдет в Москве в рамках акции "Ночь в музее"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечерний просветительский марафон, посвященный финансовой грамотности, состоится в Москве 18 мая в рамках акции "Ночь в музее". Об этом рассказала глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"Помимо лекций, жителей столицы ждут кинопоказ, мастер-классы, квизы, интерактивные игры", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Зяббаровой, для юных гостей, их родителей и горожан старшего поколения подготовили специальные занятия. Все мероприятия можно будет посетить бесплатно.

Эксперты расскажут, как выбрать банк и не совершить типичных ошибок заемщиков. Москвичи также узнают о правилах грамотного ведения семейного бюджета и том, как избежать спонтанных покупок, а также научиться распознавать фальшивые купюры.

В кинотеатре "Поклонка" в 15:00 специалисты расскажут финансовые мотивы поступков героев фильма "Курьер". Перед зрителями выступят топ-менеджер банка Светлана Толкачева и эксперт центра финансовой грамотности столичного Депфина Олег Волков.

В галерее "Краснохолмская" организуют три тематических мероприятия. В 18:00 эксперты столичного центра финансовой грамотности Ольга Андреева и Анастасия Муравьева познакомят самых юных школьников с историей денег и валютами разных стран. После участники смогут создать собственные купюры и попробовать силы в решении занимательных задач и ребусов.

Для детей постарше в 19:00 пройдет мастер-класс "Моя банковская карта". Специалисты расскажут, как правильно и безопасно пользоваться картой, а затем помогут создать макет с индивидуальным дизайном.

Для молодежи и взрослых в 20:00 прочтут лекцию "Основы финансовой грамотности". Эксперт расскажет, как планировать личный бюджет, чтобы достигать поставленных целей с сохранением обычного образа жизни.

В галерее художника Ильи Глазунова в 20:00 пройдет интеллектуальный квиз "Инвестиционная солянка". Москвичи смогут продемонстрировать знания в области денежных вложений, ценных бумаг, истории фондовых рынков. Самые активные игроки получат памятные призы.

В Музее транспорта Москвы на ВДНХ в 18:00 начнется интерактивный лекторий "Как выбрать банк, или История одного железнодорожного пузыря". Ведущий расскажет о банкротстве крупной кредитной организации в 1875 году, которое навредило экономике Российской империи. Также участникам покажут картину Владимира Маковского "Крах банка".

Кроме того, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в 21:30 пройдет лекция "Чтобы финансы не пели романсы, или Что нужно знать, прежде чем занимать?". Специалист Главного управления Банка России Ольга Милова расскажет, как ответственно подойти к выбору банка и оформлению кредитного договора.

До этого стало известно, что к акции "Ночь в музее" присоединились порядка 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Кроме того, программу впервые дополнят самокатными маршрутами. Для жителей и гостей Москвы подготовили свыше 450 мероприятий – экскурсии, мастер-классы, спектакли, кинопоказы и многое другое.