Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Режим работы Третьяковской галереи изменится в "Ночь в музее". Акция будет проходить в субботу, 18 мая. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале учреждения.

Вход по бесплатным билетам предусмотрен в Новую Третьяковку, в Западное крыло Новой Третьяковки, в музей Павла и Сергея Третьяковых, в музей Аполлинария Васнецова.

"Постоянная экспозиция Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке будет работать до 21:00, кассы и вход – до 20:00. Выставки Инженерного корпуса Третьяковской галереи будут работать до 21:00, кассы и вход – до 20:00. Вход платный", – уточняется в публикации.

У москвичей и гостей столицы также будет возможность поучаствовать в мастер-классе "Казимир Малевич. Супрематизм, этнография, современность", встретиться с издателями и послушать академическую музыку XX века.

Что касается музея Виктора Васнецова, он работать не будет.

Культурные центры Москвы подготовят свыше 450 событий в рамках ежегодной акции "Ночь в музее".

В 2024 году к акции присоединится около 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, благодаря которым участники посетят больше интересных локаций и мероприятий.

