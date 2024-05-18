Квизы, мастер-классы и лекции пройдут в Москве во время "Ночи в музее" – 2024

Акция "Ночь в музее" пройдет в Москве 18 мая: огромное количество культурных центров подготовили больше сотни событий, попасть на которые можно будет бесплатно. Расскажем о нескольких из них.

Прошлое московских улиц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств присоединились к акции "Ночь в музее", которая пройдет в этом году 18 мая. Кроме того, впервые программу дополнят самокатными маршрутами.

Всего для жителей и гостей города подготовили более 450 событий – экскурсии, мастер-классы, спектакли, кинопоказы и многое другое.

Например, Музей Москвы представит квест "Тайны Провиантских складов" и квиз "История Москвы" . Все желающие смогут проверить свои знания о прошлом московских улиц и районов, а также познакомиться с историей музея, обратив внимание на интересные и обычно скрытые от глаз посетителей архитектурные детали.

Начало мероприятий запланировано на 19:00 и 21:00, а для участия нужно зарегистрироваться.

Жизнь царевен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тем, кому интересно окунуться в русский фольклор, предлагают посетить мастер-класс "Царевна молодая" в Государственном музее А. С. Пушкина. Гости поразмышляют о характерах, приключениях и образе жизни царевен из известных русских сказок, а в конце мероприятия можно будет дать волю фантазии и самостоятельно украсить головной убор – венец.

Еще один мастер-класс, "Семейный портрет на пленэре", пройдет на открытом воздухе на территории музея. Под руководством профессионального художника участники смогут нарисовать портрет близкого человека на фоне весеннего цветущего сада.

Также гостей акции приглашают принять участие в квизе "С Пушкиным вокруг света", где предстоит угадать произведения поэта по их переводам на другие языки или по кадрам из кинофильмов, а также по старинным картам узнать города, где бывал Пушкин.

Зарегистрироваться на все мероприятия можно на сайте музея.

Кино глазами оператора

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В 16:00 в Музее Кино начнется паблик-ток "История семьи в жизни и на экране". Гостям расскажут, из каких этапов состоит генеалогическое исследование и какие фильмы стоит посмотреть, чтобы лучше понять историю своей семьи. Перед посещением нужно оформить бесплатный билет.

Также в 17:00 в музее пройдет мастер-класс "Какие мысли, какие сюжеты". Гостям расскажут про смыслы и значения звуков в кино, объяснят, как операторы ищут ракурсы и что такое открывающая сцена. Организаторы обещают интерактивный формат и нескучные примеры. Предварительно также нужно зарегистрироваться.

Ночная съемка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продолжить тему визуального искусства можно в кинозале Государственного Дарвиновского музея. С 21:00 до 23:00 там пройдет мастер-класс по ночной съемке "Ночь в объективе". Посетители узнают, как сделать портрет при плохом освещении, как запечатлеть пейзаж, архитектурный объект, салют или звездное небо.

Специалисты также поделятся советами по выбору техники. Для участия необходимо получить бесплатный электронный билет.

Театральная читка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В свою очередь, усадьба Кусково приглашает в 19:30 поучаствовать в настоящей театральной читке. Вместе с актерами и преподавателями одной из студий гости смогут представить себя в разных образах и прочитать по ролям предложенное произведение. А те, кто больше любят наблюдать, смогут увидеть настоящий спектакль, который разворачивается только с помощью текста и актерской игры

Мероприятие рассчитано и на взрослых, и на детей от шести лет, а зарегистрироваться можно по ссылке.

Другие мероприятия "Ночи в музее" доступны по ссылке.



