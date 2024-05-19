19 мая, 14:50Мэр Москвы
Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в 2024 году объем целевых программ, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, увеличили более чем в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, программы реализуются по 14 направлениям. Среди них травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия.
Благодаря программам современную медицинскую помощь в столичных стационарах могут получить на 40 000 человек больше:
- москвичам с офтальмологическими заболеваниями могут оказать весь спектр необходимой медпомощи, включая оперативное лечение катаракты;
- более чем на треть планируется увеличить объем высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- вырастет объем хирургических вмешательств, требующих применения инновационных технологий и гибридных методик.
Последнее особенно важно для лечения заболеваний нейрохирургического профиля, включая опухоли, аневризмы, травмы головного и спинного мозга, эпилепсию
Собянин подчеркнул, что инновационное оборудование и профессионализм столичных врачей позволяют проводить все больше сложных операций, делать их минимально травматичными. Доля малоинвазивных вмешательств – 80%.
Ранее мэр рассказал о внедрении нового московского стандарта в области оказания амбулаторной помощи. Город планирует закупить новое оборудование. Также специалисты реконструируют 140 зданий столичных поликлиник.
Новому стандарту оказания медпомощи соответствуют более половины поликлиник в Москве