Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2024 году объем целевых программ, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, увеличили более чем в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, программы реализуются по 14 направлениям. Среди них травматология и ортопедия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия.

Благодаря программам современную медицинскую помощь в столичных стационарах могут получить на 40 000 человек больше:



москвичам с офтальмологическими заболеваниями могут оказать весь спектр необходимой медпомощи, включая оперативное лечение катаракты;

более чем на треть планируется увеличить объем высокотехнологичной помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

вырастет объем хирургических вмешательств, требующих применения инновационных технологий и гибридных методик.

Последнее особенно важно для лечения заболеваний нейрохирургического профиля, включая опухоли, аневризмы, травмы головного и спинного мозга, эпилепсию

Собянин подчеркнул, что инновационное оборудование и профессионализм столичных врачей позволяют проводить все больше сложных операций, делать их минимально травматичными. Доля малоинвазивных вмешательств – 80%.

Ранее мэр рассказал о внедрении нового московского стандарта в области оказания амбулаторной помощи. Город планирует закупить новое оборудование. Также специалисты реконструируют 140 зданий столичных поликлиник.