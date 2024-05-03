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Новости

Новости

03 мая, 12:30

Город

Жители зарубежных стран выбирают Москву для получения медпомощи

Жители зарубежных стран выбирают Москву для получения медпомощи

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Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Граждане иностранных государств приезжают на лечение в московские клиники. Большая часть из них едут из СНГ и арабских стран.

Туристов привлекает высокий уровень оказания медпомощи при более низких ценах, чем в странах-лидерах в области здравоохранения – Израиле или Германии. Кроме того, иностранцы отмечают, что в московских клиниках к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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