Столичные врачи спасли от разрыва аорты пациента в критическом состоянии

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Бригада из семи московских врачей провела протезирование и эндопротезирование аорты в гибридной операционной флагманского центра городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и спасла жизнь 74-летнему мужчине, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, пациент находился в тяжелом состоянии, поэтому специалисты должны были действовать быстро, но щадяще из-за множества сопутствующих патологий. Операция проходила под одним наркозом.

"Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится дома", – добавила Ракова.

Раньше, чтобы провести подобную многоэтапную процедуру, пациента нужно было перемещать из одной операционной в другую и повторно вводить его в наркоз. Однако гибридные операционные устроены так, чтобы за одну процедуру можно было выполнить целый комплекс вмешательств: нейрохирургических, травматологических, кардиохирургических и рентгенэндоваскулярных. В результате пациентам со множественными травмами помощь оказывают максимально быстро.

Вице-мэр добавила, что флагманские центры работают при городских клинических больницах имени В. В. Вересаева, О. М. Филатова, С. П. Боткина и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Каждый из них может принимать до 200 неотложных пациентов в день.

Ранее врачи больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой в Москве помогли пациентке с "синдромом бабочки" родить здорового ребенка. Из-за рисков медики решили провести девушке кесарево сечение. Пациентку разместили на специальном гелевом матрасе на операционном столе, а в местах измерения артериального давления и установки катетеров кожу защитили.