Девушка с "синдромом бабочки" стала мамой в Москве

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой в Москве помогли пациентке с "синдромом бабочки" родить здорового ребенка. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.

Специалисты пояснили, что при буллезном эпидермолизе ("синдроме бабочки") на коже и слизистых оболочках пациента образуются пузыри и эрозии. Это может происходить как спонтанно, так и в результате малейших механических повреждений.

Из-за рисков медики решили провести девушке кесарево сечение. Пациентку разместили на специальном гелевом матрасе на операционном столе, а в местах измерения артериального давления и установки катетеров кожу защитили. Более того, врачи не использовали клеевые повязки. После операции медики наложили шов с использованием особых материалов и прибегли к специальной технике ушивания.

"В результате на свет появилась здоровая малышка, вес которой составил 3 100 граммов, а рост – 51 сантиметр. Спустя четыре дня счастливая мама вместе со своей дочкой отправились домой", – говорится в сообщении.

В заключение в ведомстве поздравили молодых родителей с пополнением в семье.

Ранее подмосковные врачи помогли женщине родить 10-го ребенка. Мальчик весом 4,4 килограмма и ростом 57 сантиметров родился в Видновском перинатальном центре. Женщина родила 10-го ребенка в 35 лет.

