Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 февраля, 11:15

Новости

Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

Собянин: почти 130 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

Новости часа: рабочие почти достроили новый центр лучевой терапии в Коммунарке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля

"Мой район. Новости": лучевой корпус больницы в Коммунарке откроют в Москве осенью

Новости часа: новый центр лучевой терапии в больнице в Коммунарке откроют в Москве

Новости часа: в центрах госуслуг ежедневно помогают 70 тысячам москвичей

Собянин: в 2024 году в Москве открыто около 400 лыжных трасс

Сергей Собянин: в Москве работает 138 центров госуслуг

В столице в данный момент проводят капитальный ремонт более чем в 10 стационарах. В своем телеграм-канале Сергей Собянин поделился, как в городе создают инновационную медицинскую инфраструктуру и модернизируют профильные клиники.

Например, после окончания работ в корпусе больницы имени Филатова откроют полностью переоснащенные отделения терапии, неврологии, реабилитации и компьютерной томографии. А в хирургическом корпусе больницы имени Вересаева появится современный операционный блок, реанимация, эндокринологическое и кардиологическое отделения.

Кроме того, продолжается обновление корпусов Боткинской больницы и масштабная программа капремонта поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика