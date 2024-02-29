Собянин рассказал о создании в Москве инновационной медицинской инфраструктуры

В столице в данный момент проводят капитальный ремонт более чем в 10 стационарах. В своем телеграм-канале Сергей Собянин поделился, как в городе создают инновационную медицинскую инфраструктуру и модернизируют профильные клиники.

Например, после окончания работ в корпусе больницы имени Филатова откроют полностью переоснащенные отделения терапии, неврологии, реабилитации и компьютерной томографии. А в хирургическом корпусе больницы имени Вересаева появится современный операционный блок, реанимация, эндокринологическое и кардиологическое отделения.

Кроме того, продолжается обновление корпусов Боткинской больницы и масштабная программа капремонта поликлиник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.