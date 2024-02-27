Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Уже 114 отечественных разработок внедрили в медучреждениях столицы, еще 13 находятся в процессе тестирования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Например, в клиниках действует мультиплексная диагностическая панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний. Она мгновенно проверяет биоматериал пациентов на 26 распространенных инфекций и позволяет врачам сразу назначить лечение.

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