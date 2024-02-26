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26 февраля, 14:15

Новости

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

Две станции метро и МЦК образуют на ЗИЛе московский городской вокзал – Собянин

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Станция метро "ЗИЛ" на Троицкой линии метро уже готова на 50%. Она располагается в Даниловском районе Москвы на территории бывшего автозавода.

Строительные работы должны завершиться в 2024 году, сообщил Сергей Собянин. В перспективе там будет крупный городской вокзал, который объединит две линии метро – Троицкую и Бирюлевскую, МЦК и наземный городской транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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