Собянин: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В этом году за главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников – 178. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Среди проектов, по словам мэра, – дома по программе реновации, транспортные и многофункциональные объекты, культурные, медицинские, образовательные учреждения и коммерческое жилье.

Собянин уточнил, что оценивать проекты будет жюри из девелоперов, архитекторов, экспертов в сфере культуры и журналистики. Этим летом победителям вручат награды, всего их будет 12.

В прошлом году экспертный совет премии отобрал 52 проекта из 162, напомнил градоначальник. Среди лауреатов были павильон "Атом" на ВДНХ, учебно-образовательный кластер "Ломоносов", дом по программе реновации на Русаковской улице.

Прием заявок на премию стартовал 8 декабря прошлого года. Число номинаций увеличилось до 12. Половина из них – объекты соцназначения (школы, детсады, медцентры и другие), а также дома по реновации и транспортные объекты.

Между тем общее число заявок, поступивших на архитектурный конкурс ВДНХ "Золотой колос", почти достигло 500 штук. Темой конкурса в этом году стала "Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ".

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