Почти 500 заявок поступило на конкурс проектов развития территории ВДНХ "Золотой колос"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общее число заявок, поступивших на архитектурный конкурс ВДНХ "Золотой колос", почти достигло 500 штук, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Темой конкурса в этом году стала "Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ". Уточняется, что участникам нужно было разработать и прислать концепцию развития территории выставки, ограниченной 1-м Лихоборским проездом, комплексом "Рыбацкая деревня" и Сельскохозяйственной улицей.

Концепция должна не только учитывать благоустройство и создавать архитектурно-художественный образ, но и вписываться в общий стиль ВДНХ. В частности, архитекторам предложили включить в проекты пешеходные маршруты, освещение, арт-объекты и схему озеленения.

"Работы будут оцениваться по нескольким критериям, таким как функциональность, эстетичность, масштабность, уникальность замысла и оригинальность", – рассказали на портале.



Заявки поступили из 52 субъектов России, включая четыре новых региона РФ, а также Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Молдавии. Еще в адрес ВДНХ пришла заявка, созданная совместным российско-японским архитектурным бюро.

Прием заявок, начавшийся в конце прошлого года, завершен 31 января. Теперь архитекторам, дизайнерам и специалистам из этой отрасли нужно подготовиться и представить работы в срок до 30 мая. Результаты конкурса и награждение победителей состоится летом 2024 года.

Ранее уточнялось, что за первое, второе и третье место участники получат денежное вознаграждение – 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Также тройка лучших работ получит памятные статуэтки и свидетельства.

Подобное мероприятие проводится в Москве уже во второй раз. В прошлом году архитекторы разработали проекты обновления пяти въездных групп выставки: "1-й Северный", "2-й Северный", "3-й Северный", Совхозного и Хованского въездов. Победителями стали участники из Казани, Томска и Москвы.

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