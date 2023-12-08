Открылся прием заявок на Архитектурную премию Москвы – 2024

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Прием заявок на Архитектурную премию Москвы 2024 года начался. Заявки на участие от проектных организаций, которые получили свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) в течение это года, принимаются до 15 февраля 2024 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, ежегодная столичная премия повышает интерес к городской инфраструктуре. Кроме того, она становится популярнее, с каждым годом растет конкуренция: проектов-участников становится больше, а средний уровень их заметно повышается, добавил Бочкарев.

В свою очередь, главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на официальном сайте. Там нужно указать авторский коллектив, регистрационный номер свидетельства АГР, название объекта, информацию об организации и контакты, отметил он.

Кузнецов также рассказал, что с этого года число номинаций увеличилось до 12. Половина из них – объекты соцназначения (школы, детсады, медцентры и другие), а также дома по реновации и транспортные объекты.

Экспертный совет премии составляют ведущие российские архитекторы, представители профильных СМИ, девелоперских структур и деятели культуры. Критерии оценки проектов можно посмотреть на сайте конкурса, итоги мероприятия подведут летом следующего года. Церемония награждения же будет приурочена к международному Дню архитектора, 1 июля.

Ранее сообщалось, что московские проекты стали лауреатами международной архитектурной премии "Золотой Трезини". Победителями оказались павильон № 1 "Центральный" на ВДНХ и станция "Пыхтино" столичного метро. Павильон получил премию в номинации "Лучший реализованный проект реставрации объекта культурного наследия ХХ века", а станция – в номинации "Лучший реализованный проект интерьера общественного пространства".

Также золотыми дипломами премии были удостоены Южный речной вокзал и выставка "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" Музея транспорта Москвы.

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