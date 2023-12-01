Москва удостоена национальной премии в сфере креативных индустрий – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект "Москва – город кино" получил Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил мэр, проект получил высшую награду для тех, кто вносит вклад в развитие кредитивного сектора экономики. Помимо этого, Собянин напомнил, что в 2021 году Москва получила награду как самый креативный регион года, а в 2022 году – победила в номинации "Событие года".

"Больше 100 лет Москва – лидер российского кинематографа. Мы производим 90% отечественных фильмов. Наш зритель приносит почти 20% кассовых сборов страны", – отметил мэр.

Также мэр отметил, что сейчас идет работа над созданием Московского кинокластера, который увеличит инфраструктуру кинопроизводства в 5 раз.

Так, сейчас в Москве строится кинопарк "Москино", который представляет собой целый город декораций разных эпох и архитектурных стилей. Помимо этого, на месте старого завода "Метмаш" будет работать крупнейший студийный центр с десятками павильонов, суперсовременным оборудованием и крупнейшим Домом костюма и реквизита.

Московская цифровая платформа обеспечит удобный доступ к этой инфраструктуре и всему комплексу услуг для кинопроизводства в Москве.

Ранее Собянин рассказал, что на киностудии имени Горького пройдет глобальная модернизация. Там появится студия виртуального продакшена и павильоны для съемок кино и цифровых продуктов. Фасад и вход главного здания киностудии уже отремонтированы. Готовы и помещения для детско-юношеского креативного кластера "Кинокампус Горького".



Москва получила национальную премию в сфере креативных индустрий