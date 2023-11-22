Кинематографисты из Индии проведут съемки на площадках Москвы

Фото: 123RF/ponsulak

Представители крупных продюсерских компаний Индии после посещения столичных площадок решили организовать на их территории съемки в 2024 году. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Гости из-за рубежа посетили кинокластер "МЕТМАШ", кинопарк "Москино", киностудию "Мосфильм" и музей-заповедник "Останкино и Кусково".

"Эксперты из Индии высоко оценили возможности и оснащенность московских локаций самым современным оборудованием. Первые съемки на наших площадках они планируют провести уже в следующем году", – приводят слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе переговоров с иностранными партнерами столичные представители обсудили возможность показов российских картин на индийских кинофестивалях. До этого формат успешно протестировали на рынке Азии.

Накануне в Москве стартовал российско-итальянский кинофестиваль RIFF. С 21 ноября по 3 декабря в центре "Каро 11 Октябрь" зрителям покажут 20 фильмов – участников международных смотров. Все фильмы показывают на итальянском языке с русскими субтитрами.



Сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию в День матери