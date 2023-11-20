Фестиваль "Наследие" пройдет в Москве 25 ноября

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Фестиваль "Наследие", посвященный архитектуре, истории и культуре города, пройдет в Москве 25 ноября. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и квизах, посетить книжный салон, послушать лекции, посмотреть фильмы о столице и многое другое, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что программа фестиваля будет интересна горожанам всех возрастов. Мероприятие пройдет в третий раз, второй – очно. Он добавил, что в 2022 году фестиваль проходил в центре "Зотов", в этом – на площадке отреставрированного ансамбля зданий Рязанского трамвайного парка на Новорязанской улице, где открылось общественное пространство "Три вокзала. Депо".

Гости фестиваля смогут создать картины с изображением объекта культурного наследия, попробовать роспись футболок или реставрацию деревянной мебели и мозаики, посмотреть фильмы, принять участие в мини-играх и выиграть призы, купить редкие издания в книжном салоне, а также пообщаться с авторами и издателями.

Кроме того, для посетителей подготовили виртуальную экскурсию "Златоустов монастырь. Увидеть невидимое", на которой они смогут познакомиться с одной из древнейших обителей города. Также все желающие могут поучаствовать в экскурсии по отреставрированному депо.

Для детей подготовлены отдельные мероприятия. Так, они смогут разукрасить тематические картины и собрать из деталей конструктора памятники архитектуры.

Также на фестивале состоится выставка детских рисунков "Наследие моего района", работ участников молодежного фотоконкурса "Наследие в объективе", показ проектов участников конкурсной программы форума "Наследие", экспозиция работ художницы из Донбасса. А вечером 25 ноября на главной сцене пройдет концерт музыкальной группы.

Отмечается, что на площадке организуют ярмарку вакансий. Там представители разных компаний расскажут о своей работе. Гости фестиваля смогут обменяться контактами и оставить резюме. В рамках ярмарки также пройдет мастер-класс, где научат правильно составлять резюме.

Во время фестиваля наградят волонтеров, ухаживающих за памятниками, занимающихся музеефикацией и следящих за сохранностью табличек с QR-кодами на объектах культурного наследия, победителей цикла молодежных квизов о столице, которые проходили с июня по сентябрь, а также участников фотоконкурса "Наследие в объективе".

Все желающие в мастерской "Проекция вне времени и пространства" могут создать арт-объект и познакомиться с методикой конспектирования лекций по истории искусства, архитектуры, дизайна, направленной на умение визуализировать материал, осознанно изучать и запоминать его.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Мастерская подарков" начался на Тверской площади в Москве. Гостей ждет праздничная атмосфера и возможность купить оригинальные новогодние сувениры.

Свои товары представят местные производители. Треть брендов – участники программы "Сделано в Москве".

Фестиваль "Мастерская подарков" стартовал на Тверской площади