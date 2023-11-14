Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году

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Бюджет Фонда кино в 2024 году может составить 9,4 миллиарда рублей. Об этом заявил советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

"У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он еще не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 миллиарда рублей", – приводит его слова ТАСС.

Толстой уточнил, что в 2023 году бюджет Фонда составил около 6 миллиардов рублей. По его словам, увеличение бюджета позволит поддержать большее число российских картин в течение года.

Ранее в Москве начались Дни научного кино. До 16 декабря в галереях посетители смогут бесплатно посмотреть документальные фильмы о современных исследованиях и технологиях. Киносеансы состоятся в рамках Фестиваля актуального научного кино.

До этого сообщалось, что фильм "Вызов" стал первым кинопроектом в РФ, который собрал свыше двух миллиардов рублей вне новогоднего проката.



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