"Чебурашка" стал лучшим полнометражным фильмом для детей на премии "ТЭФИ-Kids"

Фото: centpart.ru

"Чебурашка" был признан лучшим полнометражным фильмом для детей на премии "ТЭФИ-Kids". Торжественная церемония награждения прошла в столичном театре Et Cetera.

Награду создателям вручил художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

Премьера фильма состоялась 1 января этого года. Проект стал самым кассовым в отечественном прокате.

Всего на соискание премии в 2023 году было подано 203 заявки, что стало рекордным числом за пять лет проведения конкурса.

В жюри вошли:

художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева;

ведущие Оксана Федорова, Александр Олешко, Юлия Барановская и Вадим Такменев;

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова;

вице-президент телекомпании "Класс" Юлия Артемьева;

заместитель генерального продюсера АО "Телекомпания НТВ" Вадим Такменев;

главный редактор телеканала "Карусель" Татьяна Цыварева;

директор телеканала СТС Kids Лев Макаров;

народный артист СССР Юрий Башмет;

креативный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Татьяна Киселева.

Награда присуждается за наиболее значимые проекты по созданию детского контента.

Церемонию награждения провели заслуженные артисты России Александр Олешко и Нонна Гришаева. Торжественная часть началась с выступления президента премии "ТЭФИ-Kids" Александра Митрошенкова.

"Детский контент начинает уверенно побеждать. Возьмите хотя бы рекорд, который установил "Чебурашка": семь миллиардов! <...> Детский контент – действительно наше будущее", – подчеркнул он.

По его мнению, премия является настоящим ориентиром, поскольку вердикт жюри совпадает со взглядом зрителя.

Лучшие детские телепрограммы были отмечены статуэтками "Орфей". Некоторые проекты ВГТРК стали лауреатами.

Победу одержали:

телеканал "Мульт" – в номинации "Лучший телеканал для детей";

программа "Вкусняшки шоу" – в категории "Дизайн телеканала/программы/интернет-проекта для детей";

программа "Спокойной ночи, малыши!" – в номинации "Лучшая музыка для детской программы/фильма/сериала/анимационного фильма".

Ранее стало известно, что продолжение фильма "Чебурашка" выйдет в 2026 году. Режиссером второй части вновь выступит Дмитрий Дьяченко.В пресс-службе ВГТРК уточнили, что картина уже запущена в производство.

Кроме того, народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший роль друга Чебурашки, рассказал, что создатели фильма собираются снять еще и короткометражную картину о главном персонаже.

В свою очередь, экс-глава "Каро Проката" Алексей Рязанцев заявил, что "Чебурашку" нужно отправить представлять страну на премии "Оскар". Он объяснил успех фильма семейной направленностью сюжета.



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