Издательство "АСТ" выпустило книгу по фильму "Чебурашка"

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Издательство "АСТ" выпустило официальную новеллизацию фильма "Чебурашка". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издания.

Книга с подробностями из жизни Чебурашки поступит в продажу 30 января 2023 года. В основу произведения Анны Масловой лег сценарий фильма. Один из его создателей Виталий Шляппо рассказал, что на успех картины повлиял и сценарий, в котором сочетается совершенно детская история о Чебурашке с абсолютно взрослой о Гене.

"Коллеги из издательства создали детскую книгу, адаптировав наш киносценарий, и теперь дети вместе с родителями смогут снова и снова погружаться в историю Чебурашки", – уточнил Шляппо.

В "АСТ" рассказали, что за последние 10 лет тираж всех изданных книг о герое Эдуарда Успенского превысил 6 миллионов экземпляров. При этом в издательстве прогнозируют, что общий тираж новой книги уже на старте превысит 15 тысяч экземпляров.

По данным на 22 января, кассовые сборы киноленты "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко в России составили 5 014 058 052 рубля. При этом несколько дней ранее объем продаж был на более 1 миллиард ниже и составлял 4 010 478 753 рубля.



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