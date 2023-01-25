Роскачество проверит игрушечных Чебурашек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роскачество планирует проверить мягкие игрушки в виде Чебурашки на фоне повышения популярности этого персонажа. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, опубликованном на официальном сайте.

После премьеры одноименного фильма российский рынок пополнился большим количеством игрушек самого разного качества. Товары везут из зарубежных стран, но большинство из них являются обезличенными изделиями китайского производства.

Организация отмечает, что в последнее время участились негативные отзывы на такие игрушки. В связи с этим Роскачество проверит мягких Чебурашек на качество материалов, запах, наличие производственного брака, чтобы убедиться в безопасности и первоклассности изделий. Результаты исследования планируется предоставить общественности во втором квартале 2023 года.

Накануне кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 5 миллиардов рублей. Главные роли в кинокартине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие российские звезды. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Ранее аналогичная проверка была проведена среди игрушек Хагги Вагги. В 89% игрушек Роскачество выявило превышенное содержание фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи. Ни одна из них не соответствовала требованиям законов.

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

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