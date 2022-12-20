В Роскачестве обнаружили токсичность у 89% игрушек Хагги Вагги

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

У 89% исследованных игрушек Хагги Вагги превышено содержание фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева, чьи слова приводит Агентство "Москва".

Она отметила, ни одна из игрушек не соответствовала требованиям законов. 67% исследованных объектов не имели "обязательных вещей", как сертификаты соответствия.

Саратцева добавила, что наличие фенола в игрушках может вызвать раздражение кожи или привести к отравлению в зависимости от того, спит ребенок с Хагги Вагги или нет.

Она также рассказала о результатах исследования, проведенного специалистами Московского государственного психолого-педагогического университета. По словам представителя Роскачества, эксперты пришли к выводу, что Хагги Вагги популярны среди дошкольников и младших школьников.

"Психолого-педагогическая экспертиза показала, что игрушка воспринимается ребенком как статусная в рамках взаимодействия со сверстниками, то есть это имиджевый элемент. При этом игра с этим персонажами не отличается от игр с другими мягкими игрушками", – отметила Саратцева.

Замглавы Роскачества подчеркнула, что большинство детей не боятся Хагги Вагги и не ведут себя агрессивно из-за игрушки. Она указала, что организация вынесла рассмотрение ситуации на государственную комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции для ужесточения требований к маркировке.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверит Хагги Вагги по нескольким критериям, среди которых безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. Специалисты планировали приобрести игрушки 20 торговых марок в магазинах, маркетплейсах и онлайн-магазинах.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!